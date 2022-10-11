Новая Зеландия вводит новые санкции против России

МИД Новой Зеландии сообщил о новых санкциях против российских физических и должностных лиц. В этот раз страна внесет в список 51 россиянина, а также 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

Фото: PJ Heller ZUMAPRESS.com Globallookpress PJ Heller ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территории, а также 51 человека, включая Александра Абрамова», - прокомментировала министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута на пресс-конференции, передает 1News.

Помимо российского миллиардера Александра Абрамова и членов его семьи, под санкции попала компания Evraz, акционером которой он является. Миллиардеру запретили въезд в страну.