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25 минут назад

Новая Зеландия вводит новые санкции против 51 россиянина

ТК «Звезда»

МИД Новой Зеландии сообщил о новых санкциях против российских физических и должностных лиц. В этот раз страна внесет в список 51 россиянина, а также 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

Новая Зеландия вводит новые санкции против России
Фото: PJ Heller ZUMAPRESS.com GloballookpressPJ Heller ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территории, а также 51 человека, включая Александра Абрамова», - прокомментировала министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута на пресс-конференции, передает 1News.

Помимо российского миллиардера Александра Абрамова и членов его семьи, под санкции попала компания Evraz, акционером которой он является. Миллиардеру запретили въезд в страну.

Ранее сообщалось, что десятки солдат из Новой Зеландии служат в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно после сообщения о гибели новозеландского наемника на Украине.

В мире,Александр Абрамов,Владимир Путин,Евраз,
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