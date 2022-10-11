Польша заявила, что союзники наживаются на беде ЕС с газом

ольский премьер Матеуш Моравецкий обвинил норвежские власти в корыстолюбии на фоне ситуации с энергоресурсами. По мнению политика, Осло уж слишком хорошо устроился на месте нового экспортера газа в ЕС.

Фото: Globallookpress Globallookpress

Представитель Варшавы назвал доходы страны-партнера чрезмерными, сделав вывод, что Норвегия бесстыдно наживается на европейском кризисе после прекращения российских поставок. Как пишет Washington Post, подобного мнения сейчас придерживаются многие европейцы, с сомнением смотрящие на резкое обогащение скандинавского государства.