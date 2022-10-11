Названа ошибка Евросоюза в газовом вопросе

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер назвал ошибку ЕС в газовом вопросе. Об этом сообщает Waz.

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По его словам, страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители. Он подчеркнул, что в настоящее время страны Европы по очереди «стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов», повышая тем самым спрос и цену на газ.

Вебер считает, что Европейскому союзу следует сформировать торговое сообщество. Он призвал страны ЕС начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с другими государствами для снижения цен.

По его мнению, нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления. «Чтобы сэкономить, нужно сделать больше», — сказал он.