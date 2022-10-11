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42 минуты назад

Названа ошибка Евросоюза в газовом вопросе

Lenta.ruиещё 1

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер назвал ошибку ЕС в газовом вопросе. Об этом сообщает Waz.

Названа ошибка Евросоюза в газовом вопросе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители. Он подчеркнул, что в настоящее время страны Европы по очереди «стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов», повышая тем самым спрос и цену на газ.

Вебер считает, что Европейскому союзу следует сформировать торговое сообщество. Он призвал страны ЕС начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с другими государствами для снижения цен.

По его мнению, нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления. «Чтобы сэкономить, нужно сделать больше», — сказал он.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что в ближайшие недели ЕК представит свои предложения по подготовке к зимнему периоду 2023-2024 годов, которые предусматривают движение в сторону запуска совместных закупок газа. По его словам, уже с весны европейские страны должны проводить более согласованные действия, чтобы пройти следующую зиму с заполненными хранилищами, как происходит в 2022 году.

В мире,Манфред Вебер,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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