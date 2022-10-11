Еврокомиссия оценила стоимость антироссийских санкций в миллиарды

После согласования Европейским союзом восьмого пакета ограничительных мер в отношении России стоимость всех торговых санкций составляет около 123 млрд евро, сообщает РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).

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Данная сумма равняется 40 процентам всего оборота товаров и услуг между РФ и Евросоюзом в 2021 году. Под этой цифрой ЕК подразумевает объемы двусторонней торговли Москвы и стран ЕС, существовавшие в прошлом году, но теперь невозможные из-за антироссийских санкций.

Новые ограничительные меры затронут импорт российской продукции в Евросоюз на сумму 7 млрд евро. Все санкции на поставки из России оценивают почти в 90 млрд евро. До нового пакета санкций Еврокомиссия оценивала объем ограничений на экспорт в Россию товаров и технологий в 24,8 млрд евро, а сейчас — почти в 30 млрд евро. По данным европейцев, потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют 3 млрд евро.

Новый раунд ограничений был согласован на прошлой неделе. Речь идет о расширении персональных санкций, а также запрете на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Данное требование вступит в силу с декабря текущего года, а для нефтепродуктов — с февраля.