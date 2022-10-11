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47 минут назад

Французский министр: Европа не должна допустить ослабления и экономического господства США

Газета.Ruиещё 4

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа не должна допустить ситуации, при которой она будет ослаблена, а США займут господствующее положение в сфере экономики из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время выступления на в Национальном собрании Франции, передает ТАСС.

"Не должны допустить": В Европе высказались по поводу гегемонии США
Фото: Freepik.comFreepik.com

"Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы", — сказал Ле Мэр. США продают сжиженный природный газ в Европу в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам, такая ситуация, по словам министра, является неприемлемой.

Он также выразил мнение, что в экономическом ослабление Европы никто не заинтересован. По мнению французского министра, европейские страны должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе с американскими партнерами. Ранее издание Global Times писало, что энергетический кризис ведет к расколу США и ЕС.

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