"Не должны допустить": В Европе высказались по поводу гегемонии США

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа не должна допустить ситуации, при которой она будет ослаблена, а США займут господствующее положение в сфере экономики из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время выступления на в Национальном собрании Франции, передает ТАСС.