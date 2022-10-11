«Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Викт Виктора Януковича , законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степ Степана Бандеры », — ответил отставной офицер.

Ранее Риттер выразил мнение о предложении Зеленского нанести превентивный удар по России. Он назвал Зеленского авантюристом, использующим все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. Риттер считает, что президент Украины уже израсходовал все свои военные ресурсы для защиты, но сам он этого пока не понял.