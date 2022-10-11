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33 минуты назад

Американский офицер обвинил Киев в геноциде русских

Lenta.ru

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер обвинил киевские власти в геноциде русскоязычного населения на Украине. Своим мнением он поделился в фире YouTube-канала Judging Freedom.

Американский офицер обвинил Киев в геноциде русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе интервью ведущий спросил военного, почему президент России Владимир Путин в недавнем выступлении назвал правительство своего украинского коллеги Владимира Зеленского нацистским режимом.

«Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли ВиктВиктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию СтепСтепана Бандеры», — ответил отставной офицер.

По словам Риттера, на Украине годами вводили запреты «всего российского», отвергающие русский язык и культуру.

Ранее Риттер выразил мнение о предложении Зеленского нанести превентивный удар по России. Он назвал Зеленского авантюристом, использующим все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. Риттер считает, что президент Украины уже израсходовал все свои военные ресурсы для защиты, но сам он этого пока не понял.

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