Зеленский рассказал о продуктивном разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки Киеву американских систем ПВО во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сегодня это приоритет номер один в нашем военном сотрудничестве», – написал Зеленский в своих социальных сетях.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки «современных систем противовоздушной обороны». Кроме того, в ведомстве добавили, что Джо Байден «указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки».