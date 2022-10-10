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26 минут назад

Зеленский и Байден обсудили поставки систем ПВО

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки Киеву американских систем ПВО во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал о продуктивном разговоре с Байденом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сегодня это приоритет номер один в нашем военном сотрудничестве», – написал Зеленский в своих социальных сетях.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки «современных систем противовоздушной обороны». Кроме того, в ведомстве добавили, что Джо Байден «указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки».

Ранее власти США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него вошли четыре четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Общая сумма поставок нового пакета оценивается в 625 миллионов долларов.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
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