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35 минут назад

Зеленский в телефонном разговоре с Байденом обсудил поставки систем ПВО

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером в понедельник, что обсудил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поставки Украине систем ПВО.

Зеленский рассказал о продуктивном разговоре с Байденом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сегодня это приоритет номер один в нашем военном сотрудничестве", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, а также 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, боеприпасы для систем ПВО.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Таким образом, с момента начала российской военной спецоперации на Украине общий объем американской помощи Киеву достиг $16,2 млрд, а с начала президентства Байдена - $16,9 млрд.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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