Зеленский рассказал о продуктивном разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером в понедельник, что обсудил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поставки Украине систем ПВО.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сегодня это приоритет номер один в нашем военном сотрудничестве", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, а также 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, боеприпасы для систем ПВО.