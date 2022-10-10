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30 минут назад

Зеленский заявил о 12 погибших при ударах на Украине

Национальная Служба Новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при ударах российскими военными в понедельник по городам Украины погибли 12 человек.

Зеленский назвал число погибших при ударах на Украине
Фото: Телеграм-канал ЗеленскогоТелеграм-канал Зеленского

По словам президента, более 80 человек пострадали.

В понедельник украинские СМИ сообщили 10 октября о взрывах в Киеве и Киевской области, а также об ударах по Львову, Харькову, Одессе, Ивано-Франковску, Днепру и другим городам. По данным Национальной полиции Украины, всего были повреждены около 70 объектов, 29 из которых являлись «объектами критической инфраструктуры».

В мире,Владимир Зеленский,
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