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35 минут назад

В Белоруссии возбудили первое уголовное дело за повышение цен

Москва24

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о первом уголовном деле в связи с повышением цены на один из продовольственных товаров. Об этом сообщает "Российская газета".

В Белоруссии возбудили первое уголовное дело за повышение цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, заместитель директора магазина поднял стоимость товара на 13%, однако конкретное наименование не называется. В настоящий момент мужчина задержан.

"Каждому нарушению законодательства о ценообразовании будет дана принципиальная правовая оценка", – уточнили в генпрокуратуре.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что с 6 октября в стране действует запрет на повышение цен. Он отметил, что исключения по тем или иным позициям возможны в определенных сегментах.

На следующий день белорусский лидер утвердил соответствующую директиву. Документ, в том числе, устанавливает ответственность за ненадлежащее выполнение требований директивы.

В мире,Александр Лукашенко,
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