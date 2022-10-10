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25 минут назад

МККК возобновил работу на Украине

Международный комитет Красного Креста возобновил работу на Украине после непродолжительной приостановки деятельности. Об этом комитет сообщил в Twitter.

Красный Крест возобновил работу на Украине
Фото: ТАССТАСС

По данным МККК, комитеты временно приостановили движение, решили укрыться и продолжить работу на месте из-за ситуации "с безопасностью на Украине".

В комитете пообещали восстановить полный график оказания гуманитарной помощи как только будет безопасно.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство МККК приняло решение приостановить деятельность организации на территории Украины из соображений безопасности.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,Генштаб,Международный комитет Красного Креста,
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