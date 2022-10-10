Красный Крест возобновил работу на Украине

Международный комитет Красного Креста возобновил работу на Украине после непродолжительной приостановки деятельности. Об этом комитет сообщил в Twitter.

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По данным МККК, комитеты временно приостановили движение, решили укрыться и продолжить работу на месте из-за ситуации "с безопасностью на Украине".

В комитете пообещали восстановить полный график оказания гуманитарной помощи как только будет безопасно.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство МККК приняло решение приостановить деятельность организации на территории Украины из соображений безопасности.