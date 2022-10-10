ЕС покроет зимние расходы Украины

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную поддержку и покроет расходы на зимние нужды. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

По его словам, ЕС «по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарных аспектах». Кроме того Мишель подчеркнул, что европейские страны намерены помочь Киеву в восстановлении и удовлетворении потребностей государства в ходе подготовки к зиме.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне массированного удара России по ряду городов Украины пообещал Киеву дополнительную военную помощь. Он отмечал, что она «уже на подходе».