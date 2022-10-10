ЕС покроет зимние расходы Украины

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную поддержку и покроет расходы на зимние нужды. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
По его словам, ЕС «по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарных аспектах». Кроме того Мишель подчеркнул, что европейские страны намерены помочь Киеву в восстановлении и удовлетворении потребностей государства в ходе подготовки к зиме.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне массированного удара России по ряду городов Украины пообещал Киеву дополнительную военную помощь. Он отмечал, что она «уже на подходе».
Напомним, что Россия нанесла массированный удар по ряду городов Украины утром 10 октября. В Минобороны РФ отмечали, что целью были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.