Страна ЕС призвала подданных немедленно покинуть Украину

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3 минуты назад

Нидерланды рекомендовали своим гражданам полностью отказаться от поездок на Украину

ТАСС

Власти Нидерландов скорректировали рекомендации по поездкам на Украину, призвав граждан полностью отказаться от них. Соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте МИД Нидерландов.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На карте для путешественников теперь вся Украина окрашена в красный цвет. Это означает, что поездки не рекомендуются ни при каких обстоятельствах. Ранее часть страны была окрашена в оранжевый цвет, рекомендующий поездки только в случае крайней необходимости.

"Ситуация с безопасностью ухудшилась по всей Украине, в том числе в Киеве, - отметили в министерстве. - Как только появится возможность, немедленно покиньте страну. Учитывайте дорожные пробки. Не путешествуйте на Украину в независимости от вашей ситуации и намерений".

Министерство предупредило, что, скорее всего, не сможет оказать помощь в случае возникновения проблем тем, кто все же решит отправиться на Украину.

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Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории страны фиксируются частичные отключения. По оценке украинских экспертов, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней.

В мире,Владимир Путин,НАТО,Совет безопасности РФ,
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