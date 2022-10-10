Страна ЕС призвала подданных немедленно покинуть Украину

Власти Нидерландов скорректировали рекомендации по поездкам на Украину, призвав граждан полностью отказаться от них. Соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте МИД Нидерландов.

На карте для путешественников теперь вся Украина окрашена в красный цвет. Это означает, что поездки не рекомендуются ни при каких обстоятельствах. Ранее часть страны была окрашена в оранжевый цвет, рекомендующий поездки только в случае крайней необходимости.

"Ситуация с безопасностью ухудшилась по всей Украине, в том числе в Киеве, - отметили в министерстве. - Как только появится возможность, немедленно покиньте страну. Учитывайте дорожные пробки. Не путешествуйте на Украину в независимости от вашей ситуации и намерений".

Министерство предупредило, что, скорее всего, не сможет оказать помощь в случае возникновения проблем тем, кто все же решит отправиться на Украину.