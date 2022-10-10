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42 минуты назад

ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата

Газета.Ruиещё 1

Европейский союз объявил посла Никарагуа в Брюсселе персоной нон грата, сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление, распространенное в понедельник пресс-службой Евросовета.

ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По инициативе верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа Борреля] совет принял решение, согласно которому глава миссии Республики Никарагуа в Европейском союзе будет объявлен персоной нон грата», — говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что Евросоюз открыт к диалогу, если он будет вестись в уважительном ключе.

Трения между Брюсселем и Манагуа накалились в конце сентября, когда делегация Евросоюза в ООН потребовала от Никарагуа освободить политических заключенных и восстановить демократию в стране. В ответ республика объявила посла ЕС в стране персоной нон грата.

Ранее МИД Нидерландов осудил решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений после критики в адрес правительства страны.

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