Трасс усмотрела в ударах России "признак украинского успеха"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела в понедельник телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским , обсудив с ним ракетные удары РФ по инфраструктурным объектам в республике.

"Премьер-министр заявила, что это признак украинского успеха и увеличивающегося отчаяния [президента РФ Владимира] Путина . Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает президента Зеленского и Украину", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства Соединенного Королевства.

В нем указывается, что 11 октября состоится экстренная встреча лидеров стран Группы семи в онлайн-формате, на которой также будет присутствовать Зеленский. Собеседники "согласились, что мероприятие предоставляет важную возможность еще раз подтвердить единый подход в отношении осуждения недостойной кампании Путина", отмечается в сообщении.