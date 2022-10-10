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18 минут назад

Трасс усмотрела в ударах России "признак украинского успеха"

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела в понедельник телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним ракетные удары РФ по инфраструктурным объектам в республике.

Трасс усмотрела в ударах России "признак украинского успеха"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Премьер-министр заявила, что это признак украинского успеха и увеличивающегося отчаяния [президента РФ Владимира] Путина. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает президента Зеленского и Украину", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства Соединенного Королевства.

В нем указывается, что 11 октября состоится экстренная встреча лидеров стран Группы семи в онлайн-формате, на которой также будет присутствовать Зеленский. Собеседники "согласились, что мероприятие предоставляет важную возможность еще раз подтвердить единый подход в отношении осуждения недостойной кампании Путина", отмечается в сообщении.

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