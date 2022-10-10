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27 минут назад

Зеленский призвал население Украины к экономии электроэнергии

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале , что провел совещание по энергетическим вопросам. Он призвал жителей страны экономить электроэнергию. Об этом пишет «Прайм».

"Сложный день": Зеленский обратился к населению Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский пояснил, что на совещании обсудил с коллегами вопросы восстановления электроснабжения и связи в украинских городах.

Президент призвал население страны «уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов».

В офисе украинского президента уточнили, что в этот временной промежуток фиксируется максимальная нагрузка на энергосистему, сообщают «Известия».

«Сегодня нужно максимально сократить энергопотребление, чтобы вся страна пережила этот сложный день», - подчеркнули в офисе.

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул, в свою очередь, призвал руководителей промышленных предприятий отключить энергоемкое оборудование, отпустить работников по домам, пишет «Газета.Ru».

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Политик попросил жителей оставаться в своих квартирах, объяснив это тем, что уличное освещение в городе будет частично отключено, электротранспорт будет работать в ограниченном режиме.

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