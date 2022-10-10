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49 минут назад

В МВД Польши сообщили о проверке состояния 62 тысяч бомбоубежищ

ТАССиещё 1

Польские ведомства, отвечающие за безопасность населения, проводят инвентаризацию более 60 тысяч бомбоубежищ в республике. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра внутренних дел Мачей Вонсик.

В Польше проверят 62 тысячи бомбоубежищ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по итогам инвентаризации было выяснено, что всего по стране насчитывается 62 тыс. убежищ.

"Сейчас Государственная пожарная охрана получила вытекающее из стандартных задач защиты населения и гражданской обороны задание выяснить, в каком они состоянии и подходят ли для использования в случае необходимости", - сказал Вонсик.

Как подчеркнул представитель МВД, проверка бомбоубежищ - рутинная деятельность. "В Польше нет угрозы никаких налетов", - заверил он, указав, что Польша в безопасности.

Дискуссия о состоянии бомбоубежищ началась в польском обществе в контексте событий на Украине.

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