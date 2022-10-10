В Польше проверят 62 тысячи бомбоубежищ

Польские ведомства, отвечающие за безопасность населения, проводят инвентаризацию более 60 тысяч бомбоубежищ в республике. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра внутренних дел Мачей Вонсик.
По его словам, по итогам инвентаризации было выяснено, что всего по стране насчитывается 62 тыс. убежищ.
"Сейчас Государственная пожарная охрана получила вытекающее из стандартных задач защиты населения и гражданской обороны задание выяснить, в каком они состоянии и подходят ли для использования в случае необходимости", - сказал Вонсик.
Как подчеркнул представитель МВД, проверка бомбоубежищ - рутинная деятельность. "В Польше нет угрозы никаких налетов", - заверил он, указав, что Польша в безопасности.
Дискуссия о состоянии бомбоубежищ началась в польском обществе в контексте событий на Украине.