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32 минуты назад

Франция заявила о необходимости переговоров по Украине на условиях Киева

Lenta.ru

Министерство иностранных дел Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил, что их условия должен определять Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

Франция заявила о необходимости переговоров по Украине на условиях Киева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во французском ведомстве добавили, что их позиция была ясна с самого начала, и что переговоры о прекращении конфликта на Украине могут состояться только на условиях Киева. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в полной поддержке со стороны Франции.

Ранее сообщалось, что Турция готова предложить Стамбул в качестве платформы для переговоров между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией.

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