Франция заявила о необходимости переговоров по Украине на условиях Киева

Министерство иностранных дел Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявил, что их условия должен определять Киев. Об этом сообщает РИА Новости.
Во французском ведомстве добавили, что их позиция была ясна с самого начала, и что переговоры о прекращении конфликта на Украине могут состояться только на условиях Киева. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в полной поддержке со стороны Франции.
Ранее сообщалось, что Турция готова предложить Стамбул в качестве платформы для переговоров между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией.