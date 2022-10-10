Франция заявила о необходимости переговоров по Украине на условиях Киева

Министерство иностранных дел Франции , комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле , заявил, что их условия должен определять Киев . Об этом сообщает РИА Новости .

Во французском ведомстве добавили, что их позиция была ясна с самого начала, и что переговоры о прекращении конфликта на Украине могут состояться только на условиях Киева. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в полной поддержке со стороны Франции.