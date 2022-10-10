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43 минуты назад

Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть территорию Украины

ТАССиещё 1

Посольство Казахстана в Киеве обратилось с призывом к согражданам воздержаться от поездок на территорию Украины и по возможности покинуть эту страну. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба диппредставительства.

Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Кроме того, диппредставительство "убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", отмечается в нем.

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Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими.

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