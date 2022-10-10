Зеленский провел совещание по восстановлению связи и электричества на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии», — сказал украинский президент, добавляя, что «важно уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов».
Ранее сообщалось, что в некоторых украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением после ракетных ударов Вооруженных сил России. О проблемах с водо- и энергоснабжением рассказали и в Харьковской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Утром 10 октября украинские СМИ стали сообщать о взрывах в Киеве и ряде областей страны.
Позднее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении российскими Вооруженными силами удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он отметил, что это решение было принято после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и на Крымском мосту.