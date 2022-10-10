Зеленский провел совещание по восстановлению связи и электричества на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии», — сказал украинский президент, добавляя, что «важно уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов».

Ранее сообщалось, что в некоторых украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением после ракетных ударов Вооруженных сил России. О проблемах с водо- и энергоснабжением рассказали и в Харьковской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Утром 10 октября украинские СМИ стали сообщать о взрывах в Киеве и ряде областей страны.