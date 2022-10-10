В Киеве отменили воздушную тревогу

"Отбой воздушной тревоги! Просим внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться к укрытию", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

Ранее мэр города Виталий Кличко утверждал, что угроза воздушной тревоги сохраняется, и рекомендовал населению города соблюдать меры безопасности, запастись водой и продуктами питания.

Президент России Владимир Путин подтвердил нанесение массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, ответы будут жесткими.