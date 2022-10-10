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19 минут назад

В Киеве отменили воздушную тревогу

ТАСС

Киевская городская государственная администрация отменила в понедельник днем воздушную тревогу.

В Киеве отменили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отбой воздушной тревоги! Просим внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться к укрытию", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее мэр города Виталий Кличко утверждал, что угроза воздушной тревоги сохраняется, и рекомендовал населению города соблюдать меры безопасности, запастись водой и продуктами питания.

Президент России Владимир Путин подтвердил нанесение массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, ответы будут жесткими.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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