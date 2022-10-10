Эрдоган выступил с обвинением Запада по ситуации на Украине

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что лидеры западных стран не смогли проанализировать возможные последствия украинского кризиса. По его мнению, они думают только о текущей повестке, пишет газета Hurriyet.

Эрдоган пояснил, что в настоящее время показатели инфляции достигли наивысшего уровня за последние 50-60 лет. В результате, в трудном положении оказалось все мировое сообщество, включая западные государства.

Президент уточнил, что в мире растет озабоченность по вопросу продовольственной безопасности. В частности, на саммите в Праге главы западных стран «спрашивали, как мы переживем эту зиму».

По оценке Эрдогана, западные высокопоставленные чиновники думают исключительно о решении сиюминутных проблем, текущей повестке. Они не смогли проанализировать возможные последствия конфликта между Украиной и Россией.