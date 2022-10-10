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20 минут назад

Эрдоган: Запад не сумел оценить последствия конфликта на Украине

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что лидеры западных стран не смогли проанализировать возможные последствия украинского кризиса. По его мнению, они думают только о текущей повестке, пишет газета Hurriyet.

Эрдоган выступил с обвинением Запада по ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган пояснил, что в настоящее время показатели инфляции достигли наивысшего уровня за последние 50-60 лет. В результате, в трудном положении оказалось все мировое сообщество, включая западные государства.

Президент уточнил, что в мире растет озабоченность по вопросу продовольственной безопасности. В частности, на саммите в Праге главы западных стран «спрашивали, как мы переживем эту зиму».

В НАТО отреагировали на ракетный удар по Украине

По оценке Эрдогана, западные высокопоставленные чиновники думают исключительно о решении сиюминутных проблем, текущей повестке. Они не смогли проанализировать возможные последствия конфликта между Украиной и Россией.

Турецкий лидер сообщил ранее, что Анкара полностью подготовилась к зимнему периоду. Большая часть проблем своевременно решена, ведутся переговоры по поставкам газа с большим дисконтом.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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