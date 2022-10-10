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46 минут назад

На Украине более 1,3 тыс. населенных пунктов остаются без электричества

ТАССиещё 3

Свыше 1,3 тыс. населенных пунктов в пяти областях Украины к вечеру понедельника остаются без электроснабжения после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На Украине 1,3 тыс. населенных пунктов остаются без света
Фото: соцсетисоцсети

"По состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлекли более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетикам страны необходимо несколько часов, чтобы восстановить электроснабжение в регионах и городах Украины. Он также призвал украинцев экономить электроэнергию.

В понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Серия взрывов произошла утром в Киеве, а также в других регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, Одессе и Харькове. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины, а также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, ответы будут жесткими.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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