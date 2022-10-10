На Украине 1,3 тыс. населенных пунктов остаются без света

Свыше 1,3 тыс. населенных пунктов в пяти областях Украины к вечеру понедельника остаются без электроснабжения после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Серия взрывов произошла утром в Киеве, а также в других регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, Одессе и Харькове. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины, а также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, ответы будут жесткими.