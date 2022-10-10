Глава Минобороны: Белоруссия не собирается воевать с соседями

«Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим», — сказала глава оборонного ведомства, поясняя, что, если те «не хотят и не будут предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет».

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности сказал, что в Польше, Литве, а также на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения терактов в республике. По его словам, «хозяева» Киева втягивают Минск в конфликт с Москвой.