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31 минуту назад

Глава Минобороны: Белоруссия не собирается воевать с соседями

Газета.Ruиещё 1

Белоруссия не намерена воевать с соседними государствами. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, слова которого приводит ТАСС.

Глава Минобороны: Белоруссия не собирается воевать с соседями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим», — сказала глава оборонного ведомства, поясняя, что, если те «не хотят и не будут предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет».

Также министр заявил, что планы вооруженных сил страны носят оборонительный характер, но в случае агрессии последует «мгновенный и жесткий» ответ.

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности сказал, что в Польше, Литве, а также на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения терактов в республике. По его словам, «хозяева» Киева втягивают Минск в конфликт с Москвой.

В связи с этим белорусский президент поручил Минобороны и Комитету государственной безопасности республики провести в стране мероприятия антитеррористического характера.

В мире,Виктор Хренин,Александр Лукашенко,
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