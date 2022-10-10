В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
42 минуты назад

Канцлер Австрии Нехаммер призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров

Газета.Ru

Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий «кажется безнадежным». Об этом на своей странице в Twitter написал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его слова приводит РИА «Новости».

Австрия призвала Россию и Украину вернуться за стол переговоров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В этой чрезвычайно опасной ситуации важно снова предпринять шаги по деэскалации. Даже если сейчас это кажется безнадежным, цель должна состоять в том, чтобы вернуться за стол переговоров», — написал Нехаммер.

Австрийский лидер также раскритиковал Россию за якобы «раскручивание спирали эскалации».

Ранее Нехаммер ответил отказом на просьбу Украины предоставить ей летальные вооружения. Он отметил, что Киев и дальше будет получать от его страны только шлемы и бронежилеты. Политик добавил, что Австрия продолжает придерживаться нейтралитета.

Утром 10 октября украинские СМИ передавали о массовых ракетных ударах по разным городам Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности подтвердил, что это российская армия ударила по инфраструктуре и штабам на Украине. Он предупредил, что ответ России на продолжение терактов, организованных Киевом, будет жестким.

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители