Австрия призвала Россию и Украину вернуться за стол переговоров

Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий «кажется безнадежным». Об этом на своей странице в Twitter написал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его слова приводит РИА «Новости».

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«В этой чрезвычайно опасной ситуации важно снова предпринять шаги по деэскалации. Даже если сейчас это кажется безнадежным, цель должна состоять в том, чтобы вернуться за стол переговоров», — написал Нехаммер.

Австрийский лидер также раскритиковал Россию за якобы «раскручивание спирали эскалации».

Ранее Нехаммер ответил отказом на просьбу Украины предоставить ей летальные вооружения. Он отметил, что Киев и дальше будет получать от его страны только шлемы и бронежилеты. Политик добавил, что Австрия продолжает придерживаться нейтралитета.

Утром 10 октября украинские СМИ передавали о массовых ракетных ударах по разным городам Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране.