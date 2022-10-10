Австрия призвала Россию и Украину вернуться за стол переговоров

Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий «кажется безнадежным». Об этом на своей странице в Twitter написал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его слова приводит РИА «Новости».
«В этой чрезвычайно опасной ситуации важно снова предпринять шаги по деэскалации. Даже если сейчас это кажется безнадежным, цель должна состоять в том, чтобы вернуться за стол переговоров», — написал Нехаммер.
Австрийский лидер также раскритиковал Россию за якобы «раскручивание спирали эскалации».
Ранее Нехаммер ответил отказом на просьбу Украины предоставить ей летальные вооружения. Он отметил, что Киев и дальше будет получать от его страны только шлемы и бронежилеты. Политик добавил, что Австрия продолжает придерживаться нейтралитета.
Утром 10 октября украинские СМИ передавали о массовых ракетных ударах по разным городам Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности подтвердил, что это российская армия ударила по инфраструктуре и штабам на Украине. Он предупредил, что ответ России на продолжение терактов, организованных Киевом, будет жестким.