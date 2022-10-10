Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в в Twittter осудил массированный ракетный удар России по объектам инфраструктуры Украины. Он пообещал, что альянс продолжит поддерживать Киев.
Йенс Столтенберг пояснил, что в понедельник, 10 октября, провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.
Генсек НАТО заявил, что осудил ракетные удары России по объектам инфраструктуры. Кроме того, он пообещал «мужественному украинскому народу» дальнейшую поддержку.
Он добавил, что организация будет оказывать Киеву помощь «столько, сколько потребуется».