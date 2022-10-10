Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в в Twittter осудил массированный ракетный удар России по объектам инфраструктуры Украины. Он пообещал, что альянс продолжит поддерживать Киев.

Йенс Столтенберг пояснил, что в понедельник, 10 октября, провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек НАТО заявил, что осудил ракетные удары России по объектам инфраструктуры. Кроме того, он пообещал «мужественному украинскому народу» дальнейшую поддержку.