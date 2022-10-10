На Украине заявили о связи США и атаки на Крымский мост

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с главой Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергеем Пашинским от лица экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Пашинский заявил, что Украина не решилась бы атаковать Крымский мост без согласия США.
«Мы готовим несколько операций. Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность. <…> Я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность, и имеют право вето на все наши операции», - заявил Пашинский.
Он добавил, что как только США «одобрят подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».
«Мне достаточно устного сообщения. Мы не хотим брать на себя такую ответственность. А господин [президенты Украины Владимир] Зеленский - не знаю, я не хочу даже знать эту ситуацию», - сказал Пашинский.
В то же время он отметил, что никто не может проанализировать действия президента РФ Владимира Путина в случае подрыва Крымского моста.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По данным следственного комитета, жертвами взрыва стали три человека, Mash сообщал о пятерых погибших.
Следователи назвали заказчиками и исполнителями взрыва украинские спецслужбы.