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1 час назад

На Украине заявили о связи США и атаки на Крымский мост

Мария Иванова

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с главой Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергеем Пашинским от лица экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Пашинский заявил, что Украина не решилась бы атаковать Крымский мост без согласия США.

На Украине заявили о связи США и атаки на Крымский мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы готовим несколько операций. Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность. <…> Я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность, и имеют право вето на все наши операции», - заявил Пашинский.

Он добавил, что как только США «одобрят подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».

«Мне достаточно устного сообщения. Мы не хотим брать на себя такую ответственность. А господин [президенты Украины Владимир] Зеленский - не знаю, я не хочу даже знать эту ситуацию», - сказал Пашинский.

В то же время он отметил, что никто не может проанализировать действия президента РФ Владимира Путина в случае подрыва Крымского моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По данным следственного комитета, жертвами взрыва стали три человека, Mash сообщал о пятерых погибших.

Следователи назвали заказчиками и исполнителями взрыва украинские спецслужбы.

В мире,Алексей Столяров,Майкл Макфол,Сергей Пашинский,Владимир Кузнецов,Владимир Путин,Следственный комитет,
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