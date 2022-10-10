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51 минуту назад

Глава "Альтернативы для Германии" призвал к переговорам все стороны конфликта на Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалл заявил, что Украине, России и США необходимо сесть за стол переговоров, чтобы найти компромисс по украинскому конфликту. Его слова на пресс-конференции партии передает РИА «Новости».

В Германии призвали к переговорам все стороны конфликта на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Речь идет о дипломатии. Три стороны-участницы этой войны должны сесть за стол (переговоров), то есть это Украина, Россия, точно так же, как и США», — сказал Крупалла.

По его словам, сейчас наблюдается «новый виток эскалации» конфликта, который стал следствием диверсии на «Северных потоках» и теракта на Крымском мосту.

Он также отметил, что Германия участвует в поставках оружия Украине и поддерживает их финансово.

«Мы считаем, что дальнейшие поставки вооружений, которые и до этого не помогли, не помогут и в дальнейшем прекратить этот конфликт. Напротив — он будет тем самым только разгораться», — заявил сопредседатель АдГ, выразив надежду на дипломатические пути урегулирования и нахождение компромиссов между сторонами конфликта.

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