В Германии призвали к переговорам все стороны конфликта на Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалл заявил, что Украине, России и США необходимо сесть за стол переговоров, чтобы найти компромисс по украинскому конфликту. Его слова на пресс-конференции партии передает РИА «Новости».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Речь идет о дипломатии. Три стороны-участницы этой войны должны сесть за стол (переговоров), то есть это Украина, Россия, точно так же, как и США», — сказал Крупалла.

По его словам, сейчас наблюдается «новый виток эскалации» конфликта, который стал следствием диверсии на «Северных потоках» и теракта на Крымском мосту.

Он также отметил, что Германия участвует в поставках оружия Украине и поддерживает их финансово.