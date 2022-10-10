Трамп припомнил Бушу-старшему незаконное хранение секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил ныне покойного 41-го президента Джорджа Буша-старшего в незаконном хранении секретных документов в помещении для боулинга. Слова Трампа приводит газета The Independent.
«[Он] отнес миллионы и миллионы документов в бывшее здание для боулинга, которое соединили с тем, что когда-то было старым китайским рестораном. Они собрали их [документы] вместе. И там у него была сломанная входная дверь и разбитые окна. В остальном там было достаточно безопасно», — сказал Трамп.
Комментарий Трампа вызвал резкую реакцию сына Буша-старшего, Джеба.
«Я сбит с толку. Моему отцу нравилась хорошая китайская еда, и ему нравилось играть в сплит 7 на 10 (комбинация в боулинге. — «Газета.Ru»). Что, черт возьми, с тобой не так?» — обратился Буш-младший к Трампу.
В настоящее время вокруг Трампа проходит расследование о секретных документах, изъятых при обыске в его поместье Мар-а-Лаго 8 сентября. Обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.