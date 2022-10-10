Трамп припомнил Бушу-старшему незаконное хранение секретных документов

«[Он] отнес миллионы и миллионы документов в бывшее здание для боулинга, которое соединили с тем, что когда-то было старым китайским рестораном. Они собрали их [документы] вместе. И там у него была сломанная входная дверь и разбитые окна. В остальном там было достаточно безопасно», — сказал Трамп.