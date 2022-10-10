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44 минуты назад

Эрдоган указал Западу на неверную оценку последствий кризиса на Украине

Газета.Ruиещё 7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул коллективный Запад в неверной оценке кризиса на Украине, из-за чего растет озабоченность по вопросу продовольственной безопасности. Об этом глава государства сказал в ходе выступления в Анкаре, передает газета Hurriyet.

Эрдоган выступил с обвинением Запада по ситуации на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, как мы переживем эту зиму», — сказал политик, отметив, что у Турции нет таких проблем.

По его словам, западные политики размышляют лишь о решение сегодняшних проблем, из-за этого они не смогли предугадать, во что выльется конфликт между Украиной и Россией. Эрдоган предположил, что мир ждут радикальные политические изменения.

В НАТО отреагировали на ракетный удар по Украине

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили в ходе телефонного разговора последние события на Украине.

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