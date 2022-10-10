Эрдоган выступил с обвинением Запада по ситуации на Украине

«Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, как мы переживем эту зиму», — сказал политик, отметив, что у Турции нет таких проблем.