Эрдоган выступил с обвинением Запада по ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул коллективный Запад в неверной оценке кризиса на Украине, из-за чего растет озабоченность по вопросу продовольственной безопасности. Об этом глава государства сказал в ходе выступления в Анкаре, передает газета Hurriyet.
«Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, как мы переживем эту зиму», — сказал политик, отметив, что у Турции нет таких проблем.
По его словам, западные политики размышляют лишь о решение сегодняшних проблем, из-за этого они не смогли предугадать, во что выльется конфликт между Украиной и Россией. Эрдоган предположил, что мир ждут радикальные политические изменения.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили в ходе телефонного разговора последние события на Украине.