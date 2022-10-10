В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Днем 10 октября в Киеве и Киевской области снова объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».

Фото: EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже на совещании Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что целью массированного удара была энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.