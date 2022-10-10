В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Днем 10 октября в Киеве и Киевской области снова объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».
Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.
Позже на совещании Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что целью массированного удара была энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.
Уже после отмены тревоги мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возможны новые взрывы и призвал «не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги, во время тревоги находиться в укрытиях».