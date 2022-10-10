Украинцев призвали не пользоваться электричеством

«Сегодня, это важно, нужно выключить свет в этот период, не пользоваться электроприборами для того, чтобы вся страна пережила этот тяжелый день. Это очень важно для каждого гражданина и каждого города. Поэтому обращаюсь ко всему населению Украины», — сказал Тимошенко.