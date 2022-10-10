Украинцев призвали не пользоваться электричеством

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал жителей страны снизить нагрузку на энергосистему. Как сообщает ТАСС, для этого требуется выключить свет и не пользоваться электроприборами 10 октября с 17:00 до 22:00 мск.
«Сегодня, это важно, нужно выключить свет в этот период, не пользоваться электроприборами для того, чтобы вся страна пережила этот тяжелый день. Это очень важно для каждого гражданина и каждого города. Поэтому обращаюсь ко всему населению Украины», — сказал Тимошенко.
Напомним, что 10 октября президент России Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по критической энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.
Как отмечали в Государственной службе по ЧС Украины, сейчас электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальных территориях отмечаются частичные отключения. При этом ранее «Укрэнерго» не исключало, что отключение электричества распространится на всю страну.