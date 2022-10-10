В НАТО отреагировали на ракетный удар по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные консультации с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил массированный ракетный удар России по объектам на Украине, а также гарантировал Киеву дальнейшую военную поддержку. Об этом генсек сообщил в личном аккаунте в Twittter.