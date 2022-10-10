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3 минуты назад

В НАТО отреагировали на ракетный удар по Украине

Lenta.ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные консультации с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил массированный ракетный удар России по объектам на Украине, а также гарантировал Киеву дальнейшую военную поддержку. Об этом генсек сообщил в личном аккаунте в Twittter.

В НАТО отреагировали на ракетный удар по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру на Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется», — отреагировал генсек.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

Позже президент России Владимир Путин подтвердил нанесение ударов по территории Украины высокоточным оружием, отметив, что атака была нанесена по объектам энергетики, военного управления и связи.

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