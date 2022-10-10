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34 минуты назад

Лукашенко заявил о подготовке в Польше и на Украине боевиков для терактов в Белоруссии

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности заявил, что в Польше, Литве, а также на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения терактов в республике, видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил о подготовке боевиков для терактов в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в нашей стране приобретает уровень непосредственной угрозы», — заявил президент.

Лукашенко отметил, что, учитывая желание польского руководства «побряцать ядерным оружием», ситуацию надо рассматривать не как угрозу, а как «опасность обороноспособности» Белоруссии.

По его словам, «хозяева» Украины втягивают Белоруссию в конфликт с Россией. Он отметил, что произошедшее на Крымском мосту свидетельствует о повышении уровня террористической угрозы.

В связи с этим Лукашенко поручил провести Минобороны и КГБ провести мероприятия контртеррористического характера.

В мире,Александр Лукашенко,
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