Молдавия планирует закрыть воздушное пространство

Власти Молдавии рассматривают решение о закрытии воздушного пространства для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Moldova 1.

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«Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии», — высказал мнение глава Минобороны Молдавии.

По его словам, окончательное решение о закрытии воздушного пространства страны принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям по итогам консультаций со всеми ответственными органами.

Ранее сообщалось, что Молдавия обвинила РФ в выпуске ракет через свою территорию и вызвала российского посла.