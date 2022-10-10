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29 минут назад

Молдавия планирует закрыть свое воздушное пространство на фоне ударов по Украине

Газета.Ruиещё 1

Власти Молдавии рассматривают решение о закрытии воздушного пространства для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Moldova 1.

Молдавия планирует закрыть воздушное пространство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии», — высказал мнение глава Минобороны Молдавии.

По его словам, окончательное решение о закрытии воздушного пространства страны принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям по итогам консультаций со всеми ответственными органами.

Ранее сообщалось, что Молдавия обвинила РФ в выпуске ракет через свою территорию и вызвала российского посла.

Утром 10 октября украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по разным городам Украины. Впоследствии президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности подтвердил, что это российская армия ударила по инфраструктуре и штабам на Украине.

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