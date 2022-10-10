Молдавия планирует закрыть воздушное пространство

Власти Молдавии рассматривают решение о закрытии воздушного пространства для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Moldova 1.
«Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии», — высказал мнение глава Минобороны Молдавии.
По его словам, окончательное решение о закрытии воздушного пространства страны принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям по итогам консультаций со всеми ответственными органами.
Ранее сообщалось, что Молдавия обвинила РФ в выпуске ракет через свою территорию и вызвала российского посла.
Утром 10 октября украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по разным городам Украины. Впоследствии президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности подтвердил, что это российская армия ударила по инфраструктуре и штабам на Украине.