Названо число погибших при ракетных обстрелах на Украине

По меньшей 10 человек погибли, 60 ранены в результате ракетных обстрелов на Украине 10 октября. Как сообщает «Коммерсантъ», такую информацию привели в Национальной полиции страны.

Напомним, что 10 октября президент России Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по критической энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.