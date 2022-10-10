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21 минуту назад

Названо число погибших при ракетных обстрелах на Украине

Никита Бородкин

По меньшей 10 человек погибли, 60 ранены в результате ракетных обстрелов на Украине 10 октября. Как сообщает «Коммерсантъ», такую информацию привели в Национальной полиции страны.

Названо число погибших при ракетных обстрелах на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что 10 октября президент России Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по критической энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Минобороны РФ сообщило о результатах удара по целям на Украине

Как отмечал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в восьми регионах были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов. «Укрэнерго» не исключает того, что отключение электричества распространится на всю страну.

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