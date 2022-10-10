Удары по инфраструктуре Украины: при каком условии страна останется без электричества

«Если Россия хочет разрушить систему, чтобы не было перетоков, — если один объект выпадает, чтобы его нечем было заменить, — здесь целесообразно уничтожать подстанции, то есть сетевое хозяйство. Прошлый удар был по подстанциям, по объектам генерации, который больше чем на сутки оставил без электроснабжения несколько регионов Украины. Но так как он был несистемным, дальше удары не продолжались, круг целей не расширялся, они все просто восстановили через один день. Но надежность электроснабжения снизилась, поскольку многие станции они восстанавливают очень долго, просто они на другие переключились. А те, которые были разрушены, никак не восстановят», — рассказал Игорь Юшков.