Удары по инфраструктуре Украины: при каком условии страна останется без электричества

Полное обесточивание Украины возможно при системных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Такое условие нарушения электроснабжения страны в беседе с «Лентой.ру» назвал эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам аналитика, до сегодняшнего дня у Украины была полноценная работа всей энергосистемы. Если одна станция выпадала, другая была способна ее заменить, объяснил он.
«Если Россия хочет разрушить систему, чтобы не было перетоков, — если один объект выпадает, чтобы его нечем было заменить, — здесь целесообразно уничтожать подстанции, то есть сетевое хозяйство. Прошлый удар был по подстанциям, по объектам генерации, который больше чем на сутки оставил без электроснабжения несколько регионов Украины. Но так как он был несистемным, дальше удары не продолжались, круг целей не расширялся, они все просто восстановили через один день. Но надежность электроснабжения снизилась, поскольку многие станции они восстанавливают очень долго, просто они на другие переключились. А те, которые были разрушены, никак не восстановят», — рассказал Игорь Юшков.
Повреждение электростанций осложнит снабжение украинских военных. Например, перебои на железной дороге нарушат поставки вооружений, отметил Игорь Юшков.
«Чтобы прекратить железнодорожное сообщение, нормальные коммуникации, работу интернета, связи, оставить без электричества страну, нужны системные разрушения. Если это будет планомерно, это создаст проблемы энергосистеме. Если это будут разовые акции, они все быстро восстановят», — сказал он.
Кроме того, нарушения могут затронуть и другие страны, считает аналитик.
«До сегодняшнего дня Украина не только жила со светом, они еще умудрялись экспортировать электроэнергию, потому что в Европе большой дефицит. Они экспортировали электроэнергию на сотни миллионов долларов в месяц, зарабатывая деньги», — заключил Игорь Юшков.
Об ударах по городам Украины стало известно утром 10 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они были нанесены в рамках специальной военной операции. Он добавил, что необходимо дождаться разъяснений Министерства обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре страны.
«У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевская область, Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская область, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, юг», — заявил глава государства.
В результате ракетных ударов утром 10 октября на Украине повреждено 11 инфраструктурных объектов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.
«По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — посчитал Шмыгаль уничтоженную инфраструктуру.
«Укрэнерго» не исключает того, отключение электричества распространится на всю Украину. Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале оператора системы передачи электроэнергии.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока насчитывается 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве, которые были повреждены в результате взрывов.
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба указал на наличие взрывов на критической инфраструктуре в трех районах Киевской области.
10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате взрывов город полностью обесточен. Он указал на отсутствие света и воды.
Веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, уже понятно, что существуют проблемы с энергосистемами разных городов.
"Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям вплоть до веерных отключений", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
Он отметил, что речь идет об энергообъектах "Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей и о всем юге Украины".
После взрывов Харьков полностью обесточен. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. Также без воды, света и электричества остались жители Львова.
«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада». Такая же ситуация наблюдается и во Львове, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.
Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что часть города осталась без электроэнергии — ракетным ударом поврежден объект критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».
«Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ», — пишет Садовой.
Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город оказался частично обесточен, также в некоторых районах нет воды. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры», — заявил он.
Также он заявил, что, согласно превдварительным итогам обследования, в некоторых местах подача электричества и воды будет возновлена «быстро», «где-то-дольше».
Электроснабжение в Киеве и Киевской области частично ограничено, в городе и окрестностях действуют графики аварийного отключения. Об этом сообщил в понедельник мэр города Виталий Кличко.
"Применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области, - написал он в своем Telegram-канале. - Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области".
Кроме того, продолжил Кличко, Киевводоканал устраняет повреждения водопроводной сети.
"Давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение", - заверил он.
Оператор железных дорог Украины, «Укрзализныця», сообщил об остановке поездов по всему западу страны из-за обрыва контактной сети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал компании.
«Укрзализныця» предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение», — указано в сообщении.
Электроснабжение пропало в пяти областях Украины, оно также частично нарушено в других регионах, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Об этом стало известно после массированного удара по объектам инфраструктуры Украины.
«Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — цитирует службу РИА Новости.
Также Госпецсвязь Украины сообщила, что перебои в работе мобильной связи наблюдаются в Хмельницкой, Львовской, Полтавкой областях, а также в Харькове и Житомире.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на оперативном совещании Совбеза.
Путин подчеркнул, что удары наносились высокоточным оружием.
Президент РФ заявил, что Украина совершала теракты на российской территории, если они продолжатся - «наш ответ будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз».