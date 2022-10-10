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40 минут назад

Посольство Японии призвало соотечественников эвакуироваться с Украины

Газета.Ru

Посольство Японии на Украине вновь призвало своих соотечественников покинуть территорию этой страны, когда это будет безопасно, передает РИА «Новости».

Посольство Японии призвало соотечественников эвакуироваться с Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В дипведомстве призвали граждан не приближаться к украинским госучреждениям, военным объектам и аэропортам, подстанциям и грузовым складам, а также объектам, которые могут быть связаны с железнодорожным сообщением. Кроме того, японцев предостерегли от съемок на телефоны, чтобы их не заподозрили в шпионаже

«Также не снимайте фото и видео на ваши мобильные телефоны, чтобы вас не заподозрили в шпионаже», — подчеркивается в заявлении.

5 октября посольство Японии возобновило свою работу в Киеве. В дипмиссии оценили территорию Украины как регион с максимальным из четырех уровнем опасности, подразумевающим необходимость немедленной эвакуации и запрет на поездки.

Утром 10 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, региональные власти также заявили о повреждениях из-за ракетных обстрелов на ряде инфраструктурных объектов.

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