Посольство Японии призвало соотечественников эвакуироваться с Украины

Посольство Японии на Украине вновь призвало своих соотечественников покинуть территорию этой страны, когда это будет безопасно, передает РИА «Новости».

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В дипведомстве призвали граждан не приближаться к украинским госучреждениям, военным объектам и аэропортам, подстанциям и грузовым складам, а также объектам, которые могут быть связаны с железнодорожным сообщением. Кроме того, японцев предостерегли от съемок на телефоны, чтобы их не заподозрили в шпионаже

«Также не снимайте фото и видео на ваши мобильные телефоны, чтобы вас не заподозрили в шпионаже», — подчеркивается в заявлении.

5 октября посольство Японии возобновило свою работу в Киеве. В дипмиссии оценили территорию Украины как регион с максимальным из четырех уровнем опасности, подразумевающим необходимость немедленной эвакуации и запрет на поездки.