Министр энергетики: удары РФ повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ударов было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщает телеканал CNN. При этом министр сказал, что энергосистема Украины все еще "в стабильном состоянии", при этом призывая партнеров страны предоставить "системы защиты воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить инфраструктуру" Украины.

В понедельник правительство Украины призвало людей по всей стране ограничить потребление энергии. На вопрос, получит ли Украина дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из рассматриваемых вариантов".