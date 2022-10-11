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1 час назад

Министр энергетики: удары РФ повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины

Газета.Ruиещё 2

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ударов было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Министр энергетики: удары РФ повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает телеканал CNN. При этом министр сказал, что энергосистема Украины все еще "в стабильном состоянии", при этом призывая партнеров страны предоставить "системы защиты воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить инфраструктуру" Украины.

В понедельник правительство Украины призвало людей по всей стране ограничить потребление энергии. На вопрос, получит ли Украина дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из рассматриваемых вариантов".

Ранее компания "Укрэнерго" призвала жителей Украины уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего "пика" – с 17 до 23 часов. На этот период рекомендуется, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты, обогреватели. Кроме того, в Винницкой и Днепропетровской областях объявили о введении "тотального" режима экономии электроэнергии из-за разрушений энергоинфраструктуры.

В мире,Правительство Украины,
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