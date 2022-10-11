В США заявили о разозлившем лидеров ЕС Шольце

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил лидеров стран Евросоюза (ЕС), призывая их к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии. Об этом заявил в колонке для Politico Мэтью Карничниг.
«Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего», — пишет журналист из США.
Как отмечает Карничниг, больше всего европейские лидеры злятся из-за желания Берлина действовать самостоятельно в ключевых вопросах экономики и безопасности. Он обратил внимание на то, что с началом украинского конфликта Шольц заявил о выделении 100 миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза. Аналогичный подход канцлер избрал в вопросе нехватке газа и электроэнергии, заметил журналист.
По мнению Карничнига, ЕС, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца.
Ранее корреспондент ZDF Андреас Кюнаст заявил, что Олаф Шольц оказался под давлением других стран Евросоюза из-за проводимой в Германии энергетической политики. Причиной критики стал немецкий «защитный зонтик» в 200 миллиардов евро, которые правительство Германии направило на решение энергетического кризиса. В Берлине, в частности, решили обеспечить себя энергией с избытком и покупать газ по любой цене. Другие страны Евросоюза, такие как Польша, Италия, Испания, Португалия и прибалтийские государства, опасаются, что ФРГ выйдет из нынешней тяжелой ситуации отчасти за их счет.