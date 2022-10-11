В США заявили о разозлившем лидеров ЕС Шольце

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил лидеров стран Евросоюза (ЕС), призывая их к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии. Об этом заявил в колонке для Politico Мэтью Карничниг.

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«Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего», — пишет журналист из США.

Как отмечает Карничниг, больше всего европейские лидеры злятся из-за желания Берлина действовать самостоятельно в ключевых вопросах экономики и безопасности. Он обратил внимание на то, что с началом украинского конфликта Шольц заявил о выделении 100 миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза. Аналогичный подход канцлер избрал в вопросе нехватке газа и электроэнергии, заметил журналист.

По мнению Карничнига, ЕС, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца.