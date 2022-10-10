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32 минуты назад

СМИ: в Киевских магазинах опустели полки

Лера Букина

Полки киевских супермаркетов опустели после того, как украинские власти объявили воздушную тревогу в стране, передает «Говорит Москва».

Один из очевидцев заявил, что еще недавно местные жители могли купить макаронные изделия, стоимость которых была высокой. Однако видно на кадрах, сейчас и их в ассортименте нет. Вода также отсутствует. В наличии есть только сладкие напитки.

Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В результате взрывов некоторые города оказались обесточены. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об отсутствии электроснабжения в Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях.

Украинские власти решили перевести все станции метро Киева в режим укрытий. Движения поездов не было, однако позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о возобновлении движения поездов. Он обратился к гражданам с призывом серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения.

В мире,Видео,Виталий Кличко,
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