СМИ: в Киевских магазинах опустели полки

Полки киевских супермаркетов опустели после того, как украинские власти объявили воздушную тревогу в стране, передает «Говорит Москва».

Один из очевидцев заявил, что еще недавно местные жители могли купить макаронные изделия, стоимость которых была высокой. Однако видно на кадрах, сейчас и их в ассортименте нет. Вода также отсутствует. В наличии есть только сладкие напитки.

Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В результате взрывов некоторые города оказались обесточены. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об отсутствии электроснабжения в Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях.