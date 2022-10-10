Глава офиса президента Украины Ермак удалил пост с угрозами в адрес Белоруссии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак удалил своей пост в Telegram с реакцией на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что украинская сторона планировала нанести удар по территории Белоруссии, пишет «Страна». По информации издания, комментарий украинского чиновника успели посмотреть более 47 тыс. человек.
«Мы давно понимали, что неадекватность победит логику, поэтому готовились к их возможным вражеским действиям. Но у меня риторический вопрос — готовы ли они к последствиям своих решений?» — написал Ермак.
В подтверждение этой информации «Страна» прикрепила к новости скриншот из Telegram-канала Ермака с соответствующим заявлением. При этом глава офиса президента Украины в своем посте также не исключил, что Белоруссия может лишь оценивать масштаб «последствий» от действий против Киева.
Ранее Лукашенко заявил, что на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии. Как отмечалось, белорусский лидер счел действия Киева «безумством».