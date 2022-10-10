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42 минуты назад

Глава офиса президента Украины Ермак удалил пост с угрозами в адрес Белоруссии

Газета.Ru

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак удалил своей пост в Telegram с реакцией на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что украинская сторона планировала нанести удар по территории Белоруссии, пишет «Страна». По информации издания, комментарий украинского чиновника успели посмотреть более 47 тыс. человек.

Глава офиса президента Украины Ермак удалил пост с угрозами в адрес Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы давно понимали, что неадекватность победит логику, поэтому готовились к их возможным вражеским действиям. Но у меня риторический вопрос — готовы ли они к последствиям своих решений?» — написал Ермак.

В подтверждение этой информации «Страна» прикрепила к новости скриншот из Telegram-канала Ермака с соответствующим заявлением. При этом глава офиса президента Украины в своем посте также не исключил, что Белоруссия может лишь оценивать масштаб «последствий» от действий против Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии. Как отмечалось, белорусский лидер счел действия Киева «безумством».

В мире,Андрей Ермак,Александр Лукашенко,
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