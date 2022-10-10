Электроснабжение отключено в пяти областях Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об отсутствии электроснабжения в Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Оно также указало на частичное нарушение электроснабжение в других областях.

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В результате взрывов некоторые города оказались обесточены.

Важные объекты инфраструктуры подверглись ракетному удару на Украине. В Telegram-каналах сообщают о мощном возгорании на киевской ТЭЦ. В Житомирской области были повреждены объекты энергетики. Кроме того, в городе Конотоп ракета ударила по машиностроительному заводу.