В склад поддержавшего подрыв Крымского моста бренда попала ракета

Очевидцы сообщают о попадании ракеты в склад британского косметического бренда Lamel, который основан уроженкой Украины Натальей Яроменко, передает Life.
Напомним, что после ЧП на Крымском мосту компания разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которых была подборка «огненных» макияжей. Этот день, как отметил бренд, является праздничным «днем хлопка».
Данный поступок осудили российские магазины косметики. Ими была выведена из своего ассортимента продукция бренда.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту подорвалась фура. Сообщалось о возгорании семи цистерн с топливом, которые следовали по железнодорожной части переправы. Данное ЧП привело к обрушению двух автомобильных пролетов. Автомобильное движение по Крымскому мосту позднее возобновилось.