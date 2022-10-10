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13 минут назад

В склад поддержавшего подрыв Крымского моста бренда попала ракета

Лера Букина

Очевидцы сообщают о попадании ракеты в склад британского косметического бренда Lamel, который основан уроженкой Украины Натальей Яроменко, передает Life.

В склад поддержавшего подрыв Крымского моста бренда попала ракета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после ЧП на Крымском мосту компания разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которых была подборка «огненных» макияжей. Этот день, как отметил бренд, является праздничным «днем хлопка».

Данный поступок осудили российские магазины косметики. Ими была выведена из своего ассортимента продукция бренда.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту подорвалась фура. Сообщалось о возгорании семи цистерн с топливом, которые следовали по железнодорожной части переправы. Данное ЧП привело к обрушению двух автомобильных пролетов. Автомобильное движение по Крымскому мосту позднее возобновилось.

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