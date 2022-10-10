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54 минуты назад

Президенты Польши и Украины Дуда и Зеленский обсудили дальнейшие шаги Киева

Газета.Ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Польши Анджей Дуда ведут срочные консультации, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на канцелярию главы Польши.

Президенты Польши и Украины обсудили дальнейшие шаги Киева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил глава Украины, написав в своем Twitter, о том, что согласовал с Дудой дальнейшие шаги. По словам Зеленского, обсуждалась работа над консолидацией международной поддержки и усилением обороноспособности Украины.

В канцелярии Польского президента уточнили, что разговоры ведутся по телефону.

Утром 10 октября появились сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Позже Министерство обороны России сообщило о достижении цели массированного удара по Украине 10 октября.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Минобороны России,
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