Президенты Польши и Украины обсудили дальнейшие шаги Киева

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Польши Анджей Дуда ведут срочные консультации, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на канцелярию главы Польши.

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«После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил глава Украины, написав в своем Twitter, о том, что согласовал с Дудой дальнейшие шаги. По словам Зеленского, обсуждалась работа над консолидацией международной поддержки и усилением обороноспособности Украины.

В канцелярии Польского президента уточнили, что разговоры ведутся по телефону.

Утром 10 октября появились сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.