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40 минут назад

Шольц пообещал Зеленскому оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры

Газета.Ruиещё 4

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Шольц пообещал Зеленскому оказать помощь в восстановлении инфраструктуры
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, Шольц заверил Зеленского в «солидарности Германии и других стран G7» и готовности оказать помощь, чтобы мобилизовать дополнительную помощь» в восстановлении поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, в особенности «связанных с подачей электроэнергии и снабжением».

На фоне сообщений украинских властей о взрывах в столице и ряде регионов страны Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочном заседании стран G7, на котором он будет выступать.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что заседание G7 пройдет 11 октября с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии неба страны и новых антироссийских санкциях.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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