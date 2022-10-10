Шольц пообещал Зеленскому оказать помощь в восстановлении инфраструктуры

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

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По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, Шольц заверил Зеленского в «солидарности Германии и других стран G7» и готовности оказать помощь, чтобы мобилизовать дополнительную помощь» в восстановлении поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, в особенности «связанных с подачей электроэнергии и снабжением».

На фоне сообщений украинских властей о взрывах в столице и ряде регионов страны Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочном заседании стран G7, на котором он будет выступать.