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29 минут назад

СМИ: в Киеве отменена воздушная тревога

Алиса Селезнёва

В Киеве отключена воздушная тревога. Об этом сообщило в своем Telegram-канал украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, «отбой тревоги» был объявлен в 12.24 по местному времени (совпадает с Москвой).

«Воздушная тревога длилась в Киеве рекордные 5 часов 37 минут», - отмечается в сообщении.

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Взрывы прогремели в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве. Все станции метро столицы Украины перевели в режим укрытий, движение поездов полностью остановили. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры города.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении в результате взрывов 11 важных объектов инфраструктуры в стране. Был полностью обесточен Харьков.

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