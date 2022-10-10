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39 минут назад

Молдавия обвинила РФ в нарушении воздушного пространства страны ракетами

Мария Иванова

В Минобороны и МИД Молдавии заявили, что 10 октября три российские ракеты пролетели над воздушным пространством страны. Об этом сообщает NewsMaker.

В Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ракеты были зафиксированы в районах Рыбницы, Сорок и Флорешт.

В Минобороны заявили, что ракеты представляли угрозу для инфраструктуры Молдавии и для гражданских самолетов, пролетающих над воздушным пространством страны.

«Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», - подчеркнули в МИД Молдавии.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску вызвал российского посла Олега Васнецова.

Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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