В Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики

В Минобороны и МИД Молдавии заявили, что 10 октября три российские ракеты пролетели над воздушным пространством страны. Об этом сообщает NewsMaker.
Ракеты были зафиксированы в районах Рыбницы, Сорок и Флорешт.
В Минобороны заявили, что ракеты представляли угрозу для инфраструктуры Молдавии и для гражданских самолетов, пролетающих над воздушным пространством страны.
«Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», - подчеркнули в МИД Молдавии.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску вызвал российского посла Олега Васнецова.
Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.