Зеленский договорился с Шольцем о срочном заседании G7

«Мы также обсудили вопрос усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры», — указал Зеленский.

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате взрывов город полностью обесточен. Он отметил отсутствие света и воды. Украинский Telegram-канал «Инсайдер UA» сообщил, что без воды и света также остались в городе Львов.