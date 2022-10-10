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8 минут назад

Зеленский заявил о проведении срочного заседания G7

Лера Букина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах канцлера Германии Олафа Шольца незамедлительно созвать заседание G7 после соответствующего обращения, передает ТАСС.

Зеленский договорился с Шольцем о срочном заседании G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы также обсудили вопрос усиления давления на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры», — указал Зеленский.

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате взрывов город полностью обесточен. Он отметил отсутствие света и воды. Украинский Telegram-канал «Инсайдер UA» сообщил, что без воды и света также остались в городе Львов.

Агентство «РБК-Украина» проинформировало об отключении электричества на части территории Черниговской области на севере Украины.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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