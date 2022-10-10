Украинские СМИ опубликовали карту ударов по территории страны

В СМИ Украины опубликована примерная карта сегодняшних ударов по территории страны. Об этом пишет RT.

Фото: соцсети соцсети

На карте, которую привело издание, значком огня помечены Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Кременчуг, Полтава, Днепр, Запорожье, Харьков и Одесса.

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Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Взрывы прогремели в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении в результате взрывов 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате взрывов город полностью обесточен, также нет воды. Во Львове была приостановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без электричества.