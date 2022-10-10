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1 минуту назад

Украинские СМИ опубликовали карту ударов по территории страны

Алиса Селезнёва

В СМИ Украины опубликована примерная карта сегодняшних ударов по территории страны. Об этом пишет RT.

Украинские СМИ опубликовали карту ударов по территории страны
Фото: соцсетисоцсети

На карте, которую привело издание, значком огня помечены Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Кременчуг, Полтава, Днепр, Запорожье, Харьков и Одесса.

Соцсети

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Взрывы прогремели в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении в результате взрывов 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате взрывов город полностью обесточен, также нет воды. Во Львове была приостановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без электричества.

В Киеве все станции метро перевели в режим укрытий, движение поездов полностью остановили. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры города.

В мире,Денис Шмыгаль,Виталий Кличко,
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